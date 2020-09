Devastante lutto nel mondo dello spettacolo: l’artista ci ha lasciato a soli 17 anni (Di domenica 6 settembre 2020) È morto a soli 17 anni Ethan Peters, lo youtuber e make-up artist meglio conosciuto con il nome Ethan is Supreme. Secondo il collega Sl04n, altro famosa youtuber, fatale sarebbe stata una overdose di Xanax. Questo è quanto ha riferito attraverso i suoi canali sui social: “Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a 17 anni per un appartenente overdose da Xanax. Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”. Ava Louise: “La dipendenza è una malattia, mi aveva chiesto aiuto” Anche l’amica e collega Ava Louise, altra nota influencer, riferisce che Ethan avrebbe sofferto di un problema di dipendenza: “La dipendenza è una malattia. Ho dovuto prendere Ethan da parte nelle ultime settimane e parlare ... Leggi su howtodofor

stefi26121967 : RT @isentinelli: Siamo senza fiato. Letteralmente senza fiato. Sabato eri in piazza con noi. Stavi bene. Tu eri parte di noi. Con il t… - aboutantartide : prima di tutto sono passati solo tre giorni, e il dolore non passa in così poco, oltre che ritornare nel posto in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto Venezia, "Miss Marx" e "Pieces of a woman": le recensioni dei film Il Gazzettino Festival di Venezia 2020, Pieces of a Woman: la recensione

Spettacoli e Cultura - Quando le doglie cominciano, chiamano l'ostetrica di fiducia che manda però una collega: inizia un travaglio difficile , la bimba nasce, ma muore subito dopo. Martha e Sean devo ...

Caritas a Beirut: dallo shock alla crisi, l’emergenza continua

P. Paul Karam racconta le difficoltà legate “ai lutti e alle devastazioni” provocate dalle esplosioni del 4 agosto. Le famiglie stanno ancora elaborando il lutto, serve un sostegno psicologico. Dalle ...

Spettacoli e Cultura - Quando le doglie cominciano, chiamano l'ostetrica di fiducia che manda però una collega: inizia un travaglio difficile , la bimba nasce, ma muore subito dopo. Martha e Sean devo ...P. Paul Karam racconta le difficoltà legate “ai lutti e alle devastazioni” provocate dalle esplosioni del 4 agosto. Le famiglie stanno ancora elaborando il lutto, serve un sostegno psicologico. Dalle ...