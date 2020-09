“Devastante”. La terra trema ancora: 7.0 in una zona già molto martoriata. La situazione (Di domenica 6 settembre 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 22:16 di ieri ora locale (le 3:16 di oggi in Italia) sulla costa centrale del Cile. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 45 km a nordovest di Ovalle. Poco dopo una forte scossa di magnitudo 7.0 ha colpito le coste del Cile settentrionale, causando diversi danni e costringendo la popolazione locale a evuacazioni massive in via precauzionale. A questa violenta scossa ne stanno susseguendo numerose comunque molto significative, di magnitudo compresa in genere tra 4 e 6, ma con due scosse di magnitudo 6.3 e 6.8. La scossa di 7.0, si è verificata intorno alle ore 00:09, due opre dopo la prima, con ... Leggi su caffeinamagazine

