Depay con Koeman al Barcellona ma la Roma prova a ribaltare il tavolo

In attesa di parlare faccia a faccia con Messi per capire come sarà questa convivenza forzata di un anno, Ronald Koeman va avanti con il suo processo di "olandesizzare" il Barcellona. Un po' una versi ...Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha commentato le voci di mercato che riguardano Memphis Depay. Sulle tracce dell’attaccante c’è anche la Roma. FUTURO DEPAY – «Memphis è a fine contratto. Koem ...