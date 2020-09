Delle lezioncine di De Benedetti facciamo volentieri a meno (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Carlo De Benedetti non fa marcia indietro, anzi rilancia. Dopo l’intemerata lanciata contro Berlusconi – “È stato molto nocivo al Paese. È stato un grande imbroglione”, ha detto, commentando con molta poca educazione il ricovero del (fu) cavaliere al San Raffaele – non ci pensa proprio a tornare sui suoi passi e continua nel suo delirio di onnipotenza. “Berlusconi negativo per il Paese” “Tutti sanno che Berlusconi è stato mio avversario e che io presiedevo un giornale che si è distinto per il modo di condannare la sua politica”, ha cercato di spiegare il padre putativo della sinistra 2.0, ribadendo tutto il proprio disprezzo nei confronti del suo più grande nemico: “Mi hanno attaccato perché l’ho definito ‘imbroglione’ ma è ... Leggi su ilprimatonazionale

Eppure insiste. Ieri Stefano Parisi è tornato a spiegare la politica a tutti e per carità di Patria non diffondiamo i commenti privati di diversi esponenti politici alla sua intervista al Corriere del ...

ValerioBaronciniEcco, le lezioncine possono essere adeguate alla scelta del candidato Pd (perché sarà democratico, questa è una certezza) e al clima di queste possibili primarie del centrosinistra per ...

