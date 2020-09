De Roon: «Ho un bel rapporto con l’Italia: l’Atalanta mi ha fatto crescere» (Di domenica 6 settembre 2020) Marten De Roon, centrocampista dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Nations League contro l’Italia Marten De Roon, centrocampista dell’Olanda e dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Nations League contro l’Italia. Ecco le sue dichiarazioni: ITALIA – «Due anni fa ci siamo sfidati in amichevole, anche se sia noi che loro eravamo ancora in costruzione. Con l’Italia ho un bel rapporto: nell’Atalanta sono cresciuto fino ad arrivare alla nazionale olandese». OLANDA – «Ten Cate nuovo ct? Un’assurdità totale. Una sciocchezza, semplicemente perché non abbiamo menzionato alcun nome, ma solo di proseguire sulla strada già solcata da Koeman. Ci piace lavorare insieme a Dwight Lodeweges e ... Leggi su calcionews24

