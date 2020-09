De Ligt Juventus, senti Bonucci: “Alla Juve ha la possibilità di crescere tanto” (Di domenica 6 settembre 2020) Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato in occasione della conferenza stampa che anticipa la gara dell’Italia, in programma domani contro l’Olanda. L’ex Milan si è fossilizzato sui difensori centrali che compongono la rosa “Orange”, tra cui il suo compagno di squadra in bianconero, De Ligt. Juventus: il giudizio su De Ligt Bonucci ha speso parole cariche di stima per l’ex Ajax ma anche per il centrale dell’Inter, Stefan De Vrij. Il pensiero: Leggi anche:Mercato Juventus, sfuma un obiettivo? Chiara la strategia della dirigenza “L’Olanda ha dimostrato di aver creato e cresciuto grandi difensori. De Ligt e De Vrij sono tra questi. ... Leggi su juvedipendenza

