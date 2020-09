Daniela Santanchè: «So cosa significa gestire in casa un positivo al Coronavirus» (Di domenica 6 settembre 2020) «Ospito una persona che ha il coronavirus e so quello che vuol dire la gestione di una persona asintomatica. Vi assicuro che non è una cosa così semplice e io stessa – da madre – in vista della riapertura delle scuole, mi chiedo come possa fare una famiglia italiana normale che ha uno o due figli e vive in una casa di pochi metri quadrati, magari con mamma e papà che lavorano e due bambini che condividono la stessa cameretta. Le cose bisogna provare a immaginarle: come sarà possibile tenere in isolamento un bambino? Perché sono certa che dei contagiati ci saranno, non degli ammalati ma dei contagiati, perché più si fanno tamponi, più il numero di positivi cresce. Anziché spendere 3 miliardi per i banchi con le rotelle – considerato pure il fatto che con le rotelle viene istintivo dondolarsi, avvicinarsi e muoversi – forse si sarebbe potuto pensare ad aumentare le aule, perché allo stato attuale sembra che manchino aule per 200 mila studenti». Leggi su vanityfair

