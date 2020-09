Dalle Alpi al Tetto del Mondo, su Focus il viaggio di Marco Confortola dalla Valfurva agli Ottomila (Di domenica 6 settembre 2020) Debutta questa sera, domenica 6 settembre, alle 21.15 su Focus (DTT, 35) un viaggio inedito tra le vette più alte della Terra. Parliamo di Dalle Alpi al Tetto del Mondo, quattro prime serate che ci portano 'in montagna con Marco Confortola', per uno sguardo inedito - e di certo non replicabile - sui percorsi, le scalate, le storie che solo un esperto Alpinista come lui può mostrare e raccontare. pubblicato su TVBlog.it 06 settembre 2020 13:41. Leggi su blogo

toysblogit : Dalle Alpi al Tetto del Mondo, su Focus il viaggio di Marco Confortola dalla Valfurva agli… - RiccardoRanall1 : @LegaSalvini Perché non la finite di scrivere inutilità, vorrei avervi avuti alle prese con il virus, diciamo una L… - MontiFrancy82 : Dal 6 settembre in prima serata su #Focus «Dalle alpi al tetto del mondo: in montagna con Marco Confortola» - SMSNEWSOFFICIAL : Dal 6 settembre in prima serata su #Focus «Dalle alpi al tetto del mondo: in montagna con Marco Confortola» - gioalbarosa : @welikeduel @La7tv Sprimacciate i divani dei Vs. bivacchi notturni ‘intellettuali’...qualcosa c’è, insieme ai pop c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle Alpi “Dalle Alpi al Tetto del Mondo” con Marco Confortola su Focus TV Montagna.tv Brand olimpico, al via i lavori: logo digitale come Los Angeles

Mancano ancora le ultime formalità tra la Fondazione Milano-Cortina e il Comitato olimpico (Cio) ma il dado è ormai tratto. Sarà il colosso della comunicazione Wpp a seguire — almeno per i primi 18 me ...

IL TAR RIAPRE LA CACCIA AI CERVI IN ZONA ALPI. ASSESSORE VENETO, “RICONOSCIUTE LE BUONE RAGIONI DEL PIANO DI GESTIONE VALIDATO DA ISPRA”

Il Tar del Veneto ha riammesso la possibilità di cacciare i cervi nella zona Alpi anche nel periodo preapertura. Con decreto della presidente Maddalena Filippi, la prima sezione del Tribunale amminist ...

Mancano ancora le ultime formalità tra la Fondazione Milano-Cortina e il Comitato olimpico (Cio) ma il dado è ormai tratto. Sarà il colosso della comunicazione Wpp a seguire — almeno per i primi 18 me ...Il Tar del Veneto ha riammesso la possibilità di cacciare i cervi nella zona Alpi anche nel periodo preapertura. Con decreto della presidente Maddalena Filippi, la prima sezione del Tribunale amminist ...