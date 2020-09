Dai film con Cicciolina e Moana alle accuse di stupro: l’ex pornoattore Ron Jeremy rischia 250 anni di galera (Di domenica 6 settembre 2020) Il nome di Ron Jeremy in Italia a molti non dirà nulla. Ma per un certo periodo è stato una vera star anche fuori dal porno. In Italia era diventato famoso con “Cicciolina e Moana ai mondiali” dove aveva avuto il ruolo di un boccaccesco Maradona. Ma aveva “recitato” anche con un’altra pornostar italiana molto famosa. Luce Caponegro, in arte Selen. Di quel pornodivo ridanciano e buffo oggi nel tribunale di Los Angeles non resta nulla. Il 67enne pornodivo è accusato, infatti, di decine di stupri. Nulla di gaudente o leggero. Un quadro dai contorni cupi, dove la violenza ha regnato sovrana, nell’omertà di un ambiente che lo ha coperto finora. Sedici accuse per un totale di 250 anni di carcere. Qualora il giudice lo ritenesse colpevole. Chi ... Leggi su secoloditalia

Il sito web ufficiale di Dragon Quest – La Grande Avventura di Dai (Dragon Quest: Dai no Daiboken) ha annunciato che la nuova serie animata tratta dal manga omonimo di Riku Sanjo e Koji Inada debutter ...

L’Attacco dei Giganti, la data di uscita del Volume 33

Stando ad attendibili blog giapponesi, il volume 33 della serie manga L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama arriverà sugli scaffali delle librerie del Giappone il prossimo 8 Gennaio 2021. Come già s ...

