Da Pordenone a Bergamo: in 185 Comuni seggi elettorali fuori dalle scuole. Utilizzati padiglioni della fiera e musei (Di domenica 6 settembre 2020) dalle grandi città non sono arrivate proposte. Sono stati soprattutto i piccoli centri ad individuare soluzioni alternative. Tra i capoluoghi ci sono soltanto Bergamo, Biella e Pordenone. Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Da Pordenone a Bergamo: in 185 Comuni seggi fuori dalle scuole. Utilizzati padiglioni della fiera e musei: Dalle gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Bergamo

Il Sole 24 ORE

Vi piacerebbe lavorare con LIDL? Sono numerose le opportunità di lavoro presso l’azienda leader della GDO. Sono diverse le selezioni in corso per assunzioni nei supermercati, in sede e nei centri logi ...PRATA – Una serie di concerti in altrettanti luoghi del patrimonio naturalistico, culturale e storico tra Pasiano e Prata sul fiume Livenza. “Dall’alba al tramonto. Musica lungo il Livenza” è una prop ...