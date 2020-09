Da Domani Parte il Nuovo Dpcm. Mascherina, Scuolabus e Assembramenti: Ecco Cosa Cambia (Di domenica 6 settembre 2020) Da Domani Lunedì 7 Settembre entra in vigore a tutti gli effetti il Nuovo Dpcm. Molte cose restano confermate da quello precedente del 10 Agosto, infatte il Nuovo Dpcm è una sorta di sua proroga. Restano dunque in vigore le mascherine per tutti e dai bambini sopra i 6 anni ma si estende la capienza per gli autobus. Resta attivo l’obbligo di Mascherina negli spazi chiusi o dove non è possibile mantenere la distanza di un metro, oltre a tutti i centri cittadini così come dichiarato con appositi cartelli informativi. Resta in vigore ovviamente il divieto di assembramento. Cambia la capienza degli Scuolabus, aumentando fino all’80%, così come stabilito dalle linee guida per il trasporto ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Domani Parte Università, domani parte Veterinaria: snack confezionati e mascherina ai test d’ingresso La Stampa Meteo, previsioni. Estate al capolinea: piogge e nubifragi da lunedì su gran parte dell'Italia, poi arriva un nuovo ciclone

In Veneto condizioni di instabilità tra il pomeriggio di oggi 6 settembre e quello di domani lunedì 7, con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, che interessera ...

Festival della tv e dei nuovi media - Presentazione del quotidiano "Domani"

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

