Cyberpunk 2077 avrà molti più contenuti post-lancio di The Witcher 3, parola di CD Projekt (Di domenica 6 settembre 2020) CD Projekt RED ha sempre sostenuto che Cyberpunk 2077, la loro prossima creatura, sarebbe stata molto più grande, ambiziosa e colossale di The Witcher 3, il loro precedente capolavoro.Naturalmente, dovremo aspettare di averlo sottomano, per poter esserne certi, ma le parole degli sviluppatori hanno già trovato conferma in un determinato ambito: Cyberpunk 2077 vanterà una quantità di DLC ed espansioni decisamente più elevato rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt.Ciò è stato confermato direttamente da Adam Kicinski, presidente di CD Projekt, durante una conferenza con gli investitori:Leggi altro... Leggi su eurogamer

