Cristiano Ronaldo senza mascherina: richiamato dal delegato – VIDEO (Di domenica 6 settembre 2020) Cristiano Ronaldo senza mascherina: richiamato – Ha assistito al convincente 4-1 del suo Portogallo contro la Croazia dagli spalti, ma CR7 è stato protagonista anche fuori dal campo. Ritorno in campo anche per i campioni in carica della Nations League: il Portogallo ieri sera allo stadio Do Dragao di Porto è stato impegnato nel primo impegno della seconda edizione del torneo, dopo che la prima era stata vinta proprio dai lusitani. Impegno sulla carta insidioso per i ragazzi di Fernando Santos, che però hanno dimostrato già di essere in forma grazie al 4-1 rifilato alla Croazia vice campione del mondo. Il tutto, appunto, senza Cristiano Ronaldo: il capitano del Portogallo ha assistito dalla tribuna al successo dei suoi ... Leggi su bloglive

