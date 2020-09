Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: «Sta molto meglio, partirà per la Svezia» (Di domenica 6 settembre 2020) Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria contro la Croazia Sospiro di sollievo per la Juventus. Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha rassicurato sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo al termine del match di Nations League contro la Croazia. Ecco le sue parole riportate da A Bola: «Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra. Poi prenderemo una decisione sul suo eventuale impiego». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

