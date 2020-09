Covid, Speranza: "Il vaccino? Prime dosi a medici e anziani" (Di domenica 6 settembre 2020) Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le Prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, verranno destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

