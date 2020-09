Covid, ministro Speranza è fiducioso: “Vedo la luce in fondo al tunnel” (Di domenica 6 settembre 2020) Continua l’emergenza Covid in Italia, ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, è fiducioso. Per il ministro è vicina l’uscita dalla crisi sanitaria. Il Covid-19 non è ancora sconfitto, eppure dopo mesi di lotta e dpcm spunta un pò di ottimismo per l’anno nuovo, come riporta il ministro Roberto Speranza. Infatti durante una lunga intervista, … L'articolo Covid, ministro Speranza è fiducioso: “Vedo la luce in fondo al tunnel” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Ripresa post Covid: il ministro firma l'accordo con la Regione sui fondi europei PisaToday A Cernobbio il Forum Ambrosetti. Papa: per conversione ecologica serve nuova generazione economisti

Il messaggio del pontefice al grande appuntamento annuale tra economisti e leader globali. "Siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comu ...

Meloni: "Le regionali test politico"

"Il Covid è stato usato per fare la più grossa sanatoria di ... Chiude sulla scuola: "L’idea principe di Fdi per aiutare la scuola è sostituire il ministro Azzolina e il governo Conte. Questo è un ...

