Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020. Sono sette i morti positivi al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi... Leggi su ilmessaggero

Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri Il Messaggero GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate.

Pierre Gasly ha vinto il GP d’Italia su AlphaTauri davanti a Sainz (McLaren), Stroll (Racing Point). Poi Norris (McLaren), Bottas (Mercedes), Ricciardo (Renault), Hamilton (Mercedes), Ocon (Renault), ...

Coronavirus, i dati di domenica 6 settembre: altri 21 positivi a Monza e in Brianza, +198 in Lombardia

Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,63%. Aumentano guariti e dimessi (+86). Sono 248 (+3) i ricoverati dei quali 25 (+2) in terapia intensiva. Tre i deces ...

