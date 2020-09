Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.297), 7 morti. Terapie intensive, +12 rispetto a ieri (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020. Sono sette i morti positivi al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi... Leggi su ilmattino

