I dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Coronavirus in Italia elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute rivelano una situazione in peggioramento, anche se non ci sono emergenze nelle strutture ospedaliere. Sono 1.799 i focolai attivi. Con un aumento dei casi rilevati di Coronavirus da cinque settimane consecutive, L'Italia si trova … L'articolo Covid: il rapporto degli esperti dice che l'Italia è in progressivo peggioramento

Ultime Notizie dalla rete : Covid rapporto Covid Abruzzo, Rapporto Centro: aziende in crisi e opere da fare Rete8 Ultime notizie Coronavirus dal mondo: record casi in Libia e aumento di spionaggio

Le ultime notizie sul Coronavirus dal mondo riportano un aumento dei casi in Libia, un calo in Svezia e più tentativi di spionaggio per il vaccino. In Libia c’è stato un picco di contagi e il tasso di ...

Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19?

Quale è la miglior strategia per controllare la pandemia da Covid-19? L'approccio principale alla diagnosi dell'infezione da SARS-CoV

