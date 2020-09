Covid-19, Inghilterra registra 3000 nuovi casi in un giorno (Di domenica 6 settembre 2020) Covid-19, Inghilterra registra tantissimi nuovi casi in appena 24 ore. Nel Paese anglosassone la tensione continua a salire per quanto riguarda la pandemia. Il Covid-19 in Inghilterra sta aumentando sempre di più il numero di persone infette. a manifestarsi con forza incredibile. La pandemia che è nata nella lontana Wuhan non sta rallentando. Sta continuando l’espansione … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Patriota_ITA_ : A #Birmingham uno degli odiatori, quelli veri, accoltella gente a caso per strada. L’#Inghilterra è caduta in mano… - RaffaBlandino : Ma quindi qua in Inghilterra il #Covid non esiste? Non si sforzano manco di mettere la mascherina al gomito! Almeno… - ehymarty : @ginny_skywalker oddio bellissimo, mi piacerebbe tanto andare in Inghilterra, sarei dovuta andare a Londra o a Dubl… - Annuccia_50 : Vieni in Sardegna, vai in giro dicendo che nessuno in aeroporto, sia qui che in Inghilterra,ti ha fermato. Niente t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inghilterra Covid-19, Inghilterra registra 3000 nuovi casi in un giorno Inews24 Covid Gran Bretagna: tremila contagi, picco di maggio uguagliato. In Francia 7 zone rosse

Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16 ... in particolare nel centro-nord d' Inghilterra. Mentre un ulteriore allarme arriva dal potenziale effetto del rientro di massa nella prima metà di ...

Boom di contagi in Gran Bretagna: 3mila casi in un giorno, è il picco più alto da maggio

Rimbalzo di contagi da coronavirus nel Regno Unito: dopo giorni di sostanziale stabilità tra i mille e i duemila, nelle ultime 24 ore i casi sono stati quasi 3mila. Il ministero della Sanità ha regist ...

Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16 ... in particolare nel centro-nord d' Inghilterra. Mentre un ulteriore allarme arriva dal potenziale effetto del rientro di massa nella prima metà di ...Rimbalzo di contagi da coronavirus nel Regno Unito: dopo giorni di sostanziale stabilità tra i mille e i duemila, nelle ultime 24 ore i casi sono stati quasi 3mila. Il ministero della Sanità ha regist ...