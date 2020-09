Covid, 1297 nuovi contagi. Scontro sui verbali del Cts: inquietante gestione dell’emergenza (Di domenica 6 settembre 2020) Sono sette le persone con coronavirus morte in Italia nelle ultime 24 ore e 1.297 i nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza si contano 35.541 vittime e 277.634 casi totali. Cala il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore in Italia ne sono stati fatti 76.856, 30.802 in meno rispetto a ieri. Il numero complessivo dei test eseguiti da inizio emergenza è 9.219.257. Sono 133 le persone con coronavirus ricoverate in terapia intensiva, 12 in più di ieri. La lettera di Salvini: governo inquietante E mentre si guarda alla curva dei contagi si fa più pressante la critica delle opposizioni al governo per il modo in cui è stata gestita l’emergenza. Ad aprire le ostilità è proprio Matteo Salvini con una lettera al Corriere della Sera nella quale pone alcune domande ... Leggi su secoloditalia

