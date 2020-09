Corriere della Sera e Repubblica: “Nuovo Dpcm, stadi ancora chiusi” (Di domenica 6 settembre 2020) Entrerà in vigore domani il nuovo Dpcm, ma Corriere della Sera e La Repubblica hanno anticipato alcune delle misure previste per combattere l’emergenza coronavirus. Secondo quanto anticipato dai quotidiani, gli stadi resteranno ancora chiusi. L’idea del ministro Speranza infatti sarebbe quella di aspettare i nuovi dati sulla curva del contagio in relazione alla riapertura delle scuole, ritenuta prioritaria. Saranno poi confermate le misure del precedente Decreto: mascherine obbligatorie al chiuso, inclusi sui mezzi di trasporto, e obbligatorie nei luoghi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Foto: Parma Twitter L'articolo Corriere della Sera e ... Leggi su alfredopedulla

Corriere : Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet - Corriere : Raccolti 11 milioni per i medici morti. Della Valle: «Eroi che non scorderemo» - Corriere : La vittoria di Snowden dopo 7 anni: tribunale giudica «illegale» la sorveglianza della ... - 51inif : RT @51inif: Coronavirus, Speranza a Salvini: «Nessun piano segreto del governo. Sei un leader piccolo» ?? ha parlato il “GIGANTE” della pol… - MauroMonteriu : RT @GenCar5: NB Ciò che scrivo in questo thread è esclusivamente la mia opinione. Che vi prego di leggere e se volete diffondere. Il @Corri… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere della La classifica dei Paesi che attraggono il business: Italia al 18° posto Corriere della Sera Pirronti lascia Avellino: dalla droga ai furti, ufficiale in prima linea

AVELLINO- Nella sua valigia, quella delle esperienze investigative porterà i risultati ottenuti su fronti che spaziano dall’ambiente e l’inquinamento dell’area di Solofra e della Valle del Sabato fino ...

Bologna, ecco le nuove maglie: la terza è nera

BOLOGNA - Con un video su Twitter, il Bologna ha annunciato le nuove maglie da gioco che Orsolini e compagni indosseranno nella prossima stagione. Ecco il comunicato ufficiale dei rossoblù nel quale v ...

AVELLINO- Nella sua valigia, quella delle esperienze investigative porterà i risultati ottenuti su fronti che spaziano dall’ambiente e l’inquinamento dell’area di Solofra e della Valle del Sabato fino ...BOLOGNA - Con un video su Twitter, il Bologna ha annunciato le nuove maglie da gioco che Orsolini e compagni indosseranno nella prossima stagione. Ecco il comunicato ufficiale dei rossoblù nel quale v ...