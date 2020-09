Coronavirus, Svezia: “Oggi siamo uno dei Paesi con meno casi in Europa”. Ma ha il record di morti in Scandinavia (Di domenica 6 settembre 2020) “La Svezia è passata dall’essere uno dei Paesi con il maggior numero di infezioni in Europa, a uno di quelli con il minore numero di casi, mentre molti altri Paesi hanno visto un aumento piuttosto drammatico”. L’epidemiologo di Stato Anders Tegnell, teorico della linea morbida per contenere l’epidemia, spiega che per la prima volta da marzo la Svezia ha un tasso di casi di Coronavirus inferiore a quelli dei suoi vicini Danimarca e Norvegia. Secondo i numeri presentati al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), la Svezia ha infatti registrato una media di 12 nuovi casi per milione di persone nell’ultima settimana, rispetto ai 18 della Danimarca e ai 14 della ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : In Svezia pochi casi di coronavirus «La nostra strategia funziona» - fattoquotidiano : Coronavirus, Svezia: “Oggi siamo uno dei Paesi con meno casi in Europa”. Ma ha il record di morti in Scandinavia - DoctorWho744 : RT @RAFALOCA1: @Cartabellotta Mentre in Svezia....... - LeoNoeuro : #Svezia: niente #lockdown, tasso di mortalità tra i più bassi al mondo - LeoNoeuro : RT @RAFALOCA1: @Cartabellotta Mentre in Svezia....... -