Coronavirus, sperimentazione del vaccino: il direttore dell'Asst volontario (Di domenica 6 settembre 2020) di Galvani Marco "Credo nella scienza, nelle nostre persone e nell'innovazione di questo vaccino italiano e monzese". Anche Mario Alparone, direttore dell'Asst di Monza, ha deciso di arruolarsi come ... Leggi su ilgiorno

Frances72410427 : RT @bordoni_saker: sperimentazione di Lancet: il vaccino russo funziona e produce anticorpi senza controindicazioni. Sento rosicar di cast… - aiolfic : @daniele19921 @Fran_Giul Curabile? Attualmente non c'è una cura certa ( - MaurizioTorchi2 : RT @bordoni_saker: sperimentazione di Lancet: il vaccino russo funziona e produce anticorpi senza controindicazioni. Sento rosicar di cast… - cuenews_it : L'ultima fase di sperimentazione del vaccino per il #COVID19 è la più delicata e non esistono scorciatoie nella ric… - conciricco : RT @bordoni_saker: sperimentazione di Lancet: il vaccino russo funziona e produce anticorpi senza controindicazioni. Sento rosicar di cast… -