Coronavirus, Speranza: vaccino forse entro l'anno, prime dosi a medici e anziani (Di domenica 6 settembre 2020) Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, verranno destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, ... Leggi su gazzettadelsud

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'La piazza di negazionisti fa rabbrividire' #coronavirus - Adnkronos : #Speranza: 'La piazza dei #negazionisti fa rabbrividire' - Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Prime due milioni di dosi a medici e anziani' #vaccino - GazzettaDelSud : #Coronavirus, #Speranza: vaccino forse entro l'anno, prime dosi a medici e anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

“Abbiamo le idee molto chiare: non chiediamo soldi europei per abbassare le tasse ma per realizzare tutti i progetti e le iniziative nell'ambito di un disegno coerente che rimanga in eredità alle gene ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 6 settembre. Sono 1.695 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 16 i morti per covid. A cau ...