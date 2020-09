Coronavirus, Speranza sul vaccino: “Se dovesse andar bene prime dosi già alla fine dell’anno” (Di domenica 6 settembre 2020) Ottimismo sul fronte vaccino contro il Coronavirus. E’ quello che emerge dalle parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla Festa del Fatto Quotidiano: “Sul vaccino anti Covid stiamo investendo il più che possiamo e penso che le energie che si stanno mettendo in campo porteranno presto a risultati incoraggianti, io sono ottimista. Abbiamo … L'articolo Coronavirus, Speranza sul vaccino: “Se dovesse andar bene prime dosi già alla fine dell’anno” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - Adnkronos : #Speranza: 'La piazza dei #negazionisti fa rabbrividire' - SkyTG24 : Coronavirus, Speranza: 'Prime dosi vaccino per medici e anziani. No a nuovi lockdown' - GPiziarte : RT @Corriere: Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - klaudio_8 : RT @Agenzia_Italia: 'All'inizio avremo poche dosi del vaccino, 2 o 3 milioni', dice Speranza -

Coronavirus, il patogeno non si è indebolito Dal presidente ... Mentre dal ministro della Salute, Roberto Speranza, arrivano nuove informazioni in merito al vaccino. “Sul vaccino anti Covid stiamo ...Sì all’apertura delle scuole di ogni ordine e grado in base ai calendari concordati, ma c’è l’impegno delle istituzioni scolastiche «a predisporre ogni misura utile per la gestione di casi e focolai d ...