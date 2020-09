Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 settembre: rallenta la curva dei contagi ma diminuiscono i tamponi. I numeri a Palermo… (Di domenica 6 settembre 2020) Sono trentasette i nuovi soggetti positivi al Covid-19 in Sicilia rispetto alla giornata precedente per quanto concerne domenica 6 settembre 2020.I dati diramati nel corso del consueto bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute evidenziano un sensibile calo dell'incremento del numero dei contagiati nell'Isola. Ben 114 infatti erano stati i nuovi casi registrati ieri e tra i 37 nuovi soggetti contagiati sono compresi anche 8 migranti. Sono quindi ben 77 in meno i soggetti risultati positivi al tampone se si considerano le ultime 24 ore. Nettamente inferiore, però, anche il numero dei tamponi effettuati,2321 oggi contro i 5.273 eseguiti ieri. Sei i nuovi contagi accertati a Palermo, sette a Ragusa, sei a Siracusa, cinque a Catania, Agrigento e ... Leggi su mediagol

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - Agenzia_Ansa : Una migrante incinta, positiva al #Coronavirus, approdata a #Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 settembre: rallenta la curva dei contagi ma diminuiscono i tamponi. I num… - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia, arrivano anche buone notizie: guariti alcuni dei contagiati al rientro da #Malta.… - PalermoToday : Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore, 6 a Palermo -