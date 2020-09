Coronavirus, Ricciardi: “Per il vaccino ottobre sarà il momento della verità” (Di domenica 6 settembre 2020) “Tra la fine settembre e l’inizio del mese di ottobre sarà il momento della verità per il vaccino contro il Covid-19 che è stato concepito sull’asse Oxford-Pomezia. Sarà stata completata la fase 3, con i test su migliaia di volontari sani”. Lo ha detto il consulente del ministero della salute, il professor Walter Ricciardi, al giornale radio su Rai Radio 1. “A quel punto – ha proseguito – avremo il vaccino. Non sarà per tutti. Bisognerà cominciare a produrlo. Sarà però per fasce importanti di popolazione”. L'articolo Coronavirus, Ricciardi: “Per il vaccino ottobre sarà il ... Leggi su meteoweb.eu

