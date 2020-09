Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore, 6 a Palermo (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, 114 nuovi casi in Sicilia e 54 pazienti guariti: 45 i contagi a Palermo 5 settembre 2020 Caso di Covid-19 all'Amat, dipendente positivo al Coronavirus 6 settembre 2020 Morta in casa a 40 ... Leggi su palermotoday

PalermoToday : Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore, 6 a Palermo - ag_notizie : Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore - infoitsalute : Coronavirus, rallentano i contagi: 10 nuovi casi in provincia di Sassari - LaCnews24 : Coronavirus, in Calabria rallentano i contagi. 13 nuovi positivi nel bollettino regionale #calabrianotizie… - infoitinterno : Coronavirus, rallentano i contagi in Toscana: 40 nuovi casi. Si registra un decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rallentano Coronavirus, rallentano i nuovi positivi in Sicilia: 37 nelle ultime 24 ore, 6 a Palermo PalermoToday “Se continuiamo ad andare al Billionaire però…”. Enrico Brignano, la stoccata clamorosa che gela tutti

Il prolungamento dello stato d’emergenza sanitaria sino al mese di ottobre non sta filando liscio così come si era auspicato. Sono sempre di più numerosi i personaggi che storcono il naso e temono che ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 6 settembre: 1297 nuovi casi, 7 le vittime. Tamponi in calo

Nuovo calo oggi del numero di casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 o ...

Il prolungamento dello stato d’emergenza sanitaria sino al mese di ottobre non sta filando liscio così come si era auspicato. Sono sempre di più numerosi i personaggi che storcono il naso e temono che ...Nuovo calo oggi del numero di casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 o ...