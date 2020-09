Coronavirus: Putin ha inviato una dose del vaccino russo a Berlusconi (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus: Putin ha inviato il vaccino russo a Berlusconi Vladimir Putin avrebbe inviato una dose del famigerato vaccino russo contro il Coronavirus al suo amico Silvio Berlusconi. Lo sostiene Dagospia, secondo cui il Cavaliere potrebbe essere uno dei primi italiani, se non il primo, a essere ufficialmente vaccinato contro il Covid-19. L’ex premier, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 2 settembre, è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove sta assumendo l’antivirale Remdesvir per debellare il principio di polmonite bilaterale che gli è stato diagnosticato dal suo medico, il professor ... Leggi su tpi

