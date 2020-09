Coronavirus, oltre 875 mila morti nel mondo. L’India il più colpito (Di domenica 6 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus ha ucciso almeno 875.703 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre, secondo un rapporto stabilito dall'Afp su fonti ufficiali. Dall'inizio dell'epidemia sono stati ufficialmente diagnosticati più di 26.671.700 casi di infezione, di cui almeno 17.496.300 oggi considerati guariti. In questo momento il Paese con il più alto tasso di diffusione della malattia è l'India, che continua a macinare tristi primati: sono stati oltre 86 mila i contagi nelle ultime 24 ore, dato che porta il gigante asiatico a superare la soglia dei quattro milioni di casi.L'India è il terzo Paese al mondo in cui l'epidemia ha raggiunto queste dimensioni, dopo Stati Uniti (6,3 milioni) e Brasile (4,1 milioni). Gli Usa restano il primo Paese al mondo anche ... Leggi su ilfogliettone

rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - RegioneER : #COVID19 L'aggiormento in @RegioneER: 134 nuovi casi, 72 asintomatici, su oltre 10.000 TAMPONI. 41 i casi di rient… - Agenzia_Ansa : I contagi da coronavirus totali sono oltre 26,5 milioni. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con quasi 11… - MichelaRoi : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… - BonuccelliRic : RT @ultimenotizie: Oltre 1.000 medici in Gran Bretagna stanno pensando di mollare il servizio sanitario nazionale (NHS) e trasferirsi all'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, 4 milioni di casi in India. Stati Uniti, Fauci: "Bene la Russia su vaccino" la Repubblica Coronavirus: in E-R 134 nuovi casi e una nuova vittima

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Sono 134 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia ... È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Regione basato sui dati alle 12 di oggi di oltre ...

La settimana nel mondo - Asia -18-

Roma, 5 set. (askanews) - Coronavirus/ Covid-19, India: oltre 80.000 nuovi casi per secondo giorno Altri 1.096 morti Roma, 4 set. (askanews) - Il ministero della Sanità dell'India ha annunciato oggi u ...

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Sono 134 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia ... È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Regione basato sui dati alle 12 di oggi di oltre ...Roma, 5 set. (askanews) - Coronavirus/ Covid-19, India: oltre 80.000 nuovi casi per secondo giorno Altri 1.096 morti Roma, 4 set. (askanews) - Il ministero della Sanità dell'India ha annunciato oggi u ...