Coronavirus: oggi in Italia 8 morti (la metà di ieri), stabile il rapporto tra nuovi casi e tamponi (1,7%). Superati i 210 mila guariti [DATI] (Di domenica 6 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 8 morti, 405 guariti e 1.297 nuovi casi su 76.856 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,68% dei tamponi effettuati, esattamente in linea con quella dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (198), Veneto (179), Emilia Romagna (124), Lazio (122), Toscana (122), Liguria (111) e Campania (100). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 277.634 casi totali 35.541 morti 210.015 ... Leggi su meteoweb.eu

Si possono calcolare le possibilità di morire a causa del coronavirus? Secondo uno studio condotto dall'ospedale Careggi di Firenze e dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia, sì. E in sole due ore.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non s ...

