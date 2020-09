Coronavirus, nuovo focolaio in Italia: “Sono tantissimi”. E scatta l’obbligo delle mascherine h24 (anche all’esterno) (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia, scatta l’uso costante delle mascherine. Un nuovo focolaio preoccupa non poco al punto da spingere a l’emissione di un’ordinanza in vigore dal 5 al 13 settembre. Una festa può essere stata la sorgente di trasmissione del virus. Da sito TeleNord si apprende che ad oggi si contano 45 ricoverati in Asl5. Una serie di sotto-cluster e la tensione che continua a riprendere la sua corsa. Obbligo di mascherina per tutta la provincia di Spezia, 24 ore su 24 fino al 13 settembre. Questa è l’ordinanza alla luce dei 41 nuovi contagiati, che costituisce il picco da Coronavirus tra Spezia e Genova, per un totale di 95 nuovi contagiati in Liguria, tra cui appunto le 41 persone ricoverate nella Asl 5 ... Leggi su caffeinamagazine

