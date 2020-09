Coronavirus, nuovo focolaio a La Spezia: 44 positivi, mascherine obbligatorie (Di domenica 6 settembre 2020) Il focolaio nell'azienda di carni a Trento 2 settembre 2020 Mascherina obbligatoria 24 ore su 24 a La Spezia : questo la misura contenuta nell'ordinanza della Regione Liguria in seguito alla scoperta ... Leggi su today

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.628 casi di positività, 124 in più rispetto a ieri, di cui 60 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...«Ci sono varie sperimentazioni avanzate e ci sono gli elementi perchè si possa arrivare in tempi rapidi alla disponibilità di un vaccino anti-Covid, ma all'inizio il vaccino non potrà essere disponibi ...