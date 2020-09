Coronavirus, nuovo decreto: sì alle mascherine e novità per le coppie (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, nuovo decreto del governo: resta l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi ma cambia la regola se il partner vive all’estero Coronavirus, nuovo decreto del governo: non decade l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi o dove non è possibile mantenere la distanza, resta anche l’obbligo di effettuare il tampone per chi arriva da paesi considerati a rischio. Cambia la regola se il partner vive all’estero e in particolare al di fuori dall’area Schengen. Se prima non era possibile neanche transitare nel nostro paese salvo particolari ed urgente esigenze, ora le cose cambieranno: si potrà venire in Italia per incontrare la persona con cui si ha una stabile relazione affettiva ... Leggi su bloglive

