Coronavirus, nuovo decreto: mascherine e tamponi obbligatori, stadi chiusi (Di domenica 6 settembre 2020) mascherine obbligatorie assieme ai tamponi se si rientra dall'estero. Ancora tutto sospeso per concerti, stadi e discoteche. Da lunedì 7 settembre entra in vigore il nuovo decreto ministeriale per contenere i contagi da Coronavirus. Vengono confermate le regole introdotte dall'ultimo dpcm di agosto e resteranno valide per tutto il mese. Rimane obbligatorio l'uso della mascherina … L'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

