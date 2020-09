Coronavirus, nuovo decreto: mascherine e tamponi obbligatori, stadi chiusi (Di domenica 6 settembre 2020) mascherine obbligatorie assieme ai tamponi se si rientra dall’estero. Ancora tutto sospeso per concerti, stadi e discoteche. Da lunedì 7 settembre entra in vigore il nuovo decreto ministeriale per contenere i contagi da Coronavirus. Vengono confermate le regole introdotte dall’ultimo dpcm di agosto e resteranno valide per tutto il mese. Rimane obbligatorio l’uso della mascherina … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Insegnanti e personale non docente sottoposti e test rapido per il Coronavirus in vista della riapertura delle scuole in Campania, fissata per il prossimo 24 settembre, in ritardo, per precauzione vis ...In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto ...