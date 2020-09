Coronavirus, numeri sbagliati: lo studio di Oxford cambia tutto (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, i numeri sbagliati che abbiamo letto fino ad oggui sui contagi potrebbero essere sbagliati. Lo rivela uno studio inglese I numeri legati ai soggetti positivi al Covid-19? Potrebbero essere sbagliati o almeno non totalmente corretti come spiega un freschissimo studio portato avanti da alcuni esperti inglesi. Ad incidere in maniera negativa infatti sarebbe il … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : CORONAVIRUS, VERBALI CTS: 'TENERE SEGRETO' - fanpage : Meloni: “Governo ha usato i numeri sul Covid a suo piacimento. Chiedo dati certi” - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - belzeb00m : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Pubblici tutti i verbali #CTS....“Riservatezza sul piano...evitare che i numeri arrivino alla stampa + omissis… - Alexct9 : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Pubblici tutti i verbali #CTS....“Riservatezza sul piano...evitare che i numeri arrivino alla stampa + omissis… -