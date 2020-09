Coronavirus nel mondo: 875.703 morti (Di domenica 6 settembre 2020) Nuove misure, nuovi report: un aggiornamento ad oggi, sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo.Una catastrofe: 875.703 morti La pandemia ha ucciso almeno 875.703 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre 2019, secondo un rapporto stabilito da AFP e da fonti ufficiali sabato 5 settembre 2020 alle 11:00 GMT. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito in termini di morti, con 188.501 morti, segue il Brasile con 126.203 morti, l’India con 69.561 morti, il Messico con 66.851, e il Regno Unito (41.537). Questi sono alcuni dei Paesi che hanno registrato più vittime. Al terzo posto tra i Paesi più in lutto, l’India è diventata anche il terzo Paese al mondo ad aver superato i quattro milioni ... Leggi su sbircialanotizia

