Coronavirus nel Lazio: 122 nuovi casi (67 a Roma), ancora contagi di rientro. Ecco i dati di oggi (Di domenica 6 settembre 2020) Sono 122 su quasi 11 mila tamponi i casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 67 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro e di quelli con link dalla Sardegna. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 24 nuovi casi. Di questi, 11 sono casi di rientro: 8 con link dalla Sardegna, 1 dalla Sicilia, 1 dal Molise e 1 dal Trentino. 7 sono contatti di casi noti ed isolati, mentre uno è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Asl Roma 2: 41 nuovi casi. Tra questi, 8 sono casi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il Ministro della Salute Speranza ha dichiarato che entro la fine di quest’anno ci sarà il vaccino anti Covid. Un virologo importante come il Professor Crisanti ha dichiarato che, in realtà, il vaccin ...

Coronavirus, bollettino del 6 settembre: 8 morti (totale 35.542), 1.297 nuovi positivi, 210.015 guariti

ROMA – I nuovi casi di positivita’ al Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute ...

