Coronavirus, Milano scende a 86 nuovi casi ma con tamponi dimezzati

Milano, 6 settembre 2020 - Tornano sotto quota cento i nuovi casi di Coronavirus in provicnia di Milano : oggi ne sono stati registrati 86 , di cui 51 nel capoluogo. Numeri decisamente più ridotti ...

Coronavirus Lombardia, Sala: "Ripresa ci sarà, è il momento del dialogo". DIRETTA

Coronavirus, in Lombardia 198 nuovi casi e 3 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Sono 198 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 25 "debolmente positivi" e 6 a seguito di test sierologico, a fronte di 12.117 ...

Berlusconi ricoverato per Covid-19: "Decorso regolare, la fase è delicata. Cauto ottimismo"

Nuovo aggiornamento sullo stato clinico di Silvio Berlusconi, l'84enne ex premier e imprenditore, leader di Forza Italia, colpito dal Covid-19 e con un inizio di polmonite interstiziale che ha portato ...

