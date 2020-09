Coronavirus, Mihajlovic: “Mi sono sempre comportato bene e ho seguito le regole, ecco come l’ho preso” (Di domenica 6 settembre 2020) “Sto bene. Mi dispiace moltissimo non poter essere lì. Spero l’anno prossimo di poter essere lì, perché l’anno scorso la leucemia e ora il Covid mi hanno impedito di essere lì. Ma fra pochi giorni vincerò anche questa e tornerò a fare quello che mi piace fare”: sono le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic che ha partecipato all’avvio del ritiro della squadra a Pinzolo solo in videocollegamento, fermato ancora una volta da ragioni di salute. Mihajlovic è risultato positivo al Covid il 23 agosto, al ritorno dalla Sardegna: era stato soggetto a gogna mediatica per aver partecipato a una partitella con alcuni amici, tra i quali Flavio Briatore. La sua quarantena dovrebbe, tamponi permettendo, cessare all’inizio della ... Leggi su meteoweb.eu

LazionewsEu : #Mihajlovic: 'Non ho fatto nulla di sbagliato, ho seguito le regole sul #COVID19' #sslazio #ForzaLazio #lazionews… - zazoomblog : Coronavirus Mihajlovic ammette: “Contagiato da mio figlio in discoteca” - #Coronavirus #Mihajlovic #ammette: - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Mihajlovic positivo al #coronavirus si difende: «Non ho fatto niente di sbagliato, ho rispettato le norme» - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Mihajlovic: 'Ho rispettato le regole contro il #Covid' Il tecnico del #Bologna risultato positivo: 'Forse il contagio da mi… -