Coronavirus, malore per Lorenzoni in diretta Facebook: il candidato dem per il Veneto viene soccorso in casa (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre Si è accasciato all'improvviso lasciando la sua finestra live vuota. Arturo Lorenzoni, il candidato alla presidenza della Regione Veneto per il centrosinistra positivo al Coronavirus, ha avuto un malore nel corso della diretta Facebok con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di venezia Pierpaolo Baretta. Il collegamento video con Lorenzoni, che interveniva dalla sua abitazione, è stato subito interrotto, e l'esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi qualche minuto dopo.

