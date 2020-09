Coronavirus: malore per Arturo Lorenzoni durante la diretta Facebook, trasportato in Pronto Soccorso (Di domenica 6 settembre 2020) “Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani“: lo ha comunicato lo staff del candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni. Lorenzoni, positivo al Coronavirus, è stato Soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

