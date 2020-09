Coronavirus, l’Onu avverte: cinque Paesi a rischio carestia per il Covid-19. Messico, anomali tassi di mortalità ad agosto: oltre 122 mila morti più del previsto (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 settembre)Onu EPA/YAHYA ARHAB Un bambino viene vaccinato in un centro sanitario di Sana’a in YemenLe prime carestie legate alla pandemia di Coronavirus stanno per flagellare quattro aree del mondo che già prima del virus soffrivano di una carenza cronica di cibo. In una lettera riservata al Consiglio di sicurezza dell’Onu, citata dal New York Times, il sottosegretario generale per gli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, ha avvertito che ora il rischio che esplodano nuove carestie in quelle aree si è aggravato con la pandemia, dopo che erano già colpite da «disastri naturali, shock economici e crisi della salute pubblica». Una situazione esplosiva che sta mettendo in «pericolo la vita di milioni di donne, uomini e bambini». Quello ... Leggi su open.online

