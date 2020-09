Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 6 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo i 388 casi e il decesso di ieri l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 198 positivi e 3 decessi. Sono guarite 86 persone nelle ultime 24 ore. Salgono a 25 le persone ricoverate in terapia intensiva, in aumento di due rispetto a ieri. In crescita anche i pazienti ospedalizzati negli altri reparti Covid: oggi sono 248, 3 unità in più nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 12.117 per un totale di 1.707.042 dall’inizio dell’emergenza. – articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus in Lombardia ieriLeggi anche: Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione ... Leggi su nextquotidiano

