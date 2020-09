Coronavirus, le notizie di oggi dall'Italia. Speranza: "Vaccino prima a medici e anziani" (Di domenica 6 settembre 2020) Il Vaccino contro il Coronavirus dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, andrebbero destinate prima agli operatori sanitari e agli ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: col nuovo dpcm resta l’obbligo su mascherine e distanza Fanpage.it Coronavirus: positivo anziano ricoverato in ospedale

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 6 SET - Era ricoverato in ospedale per un'altra patologia, risulta positivo al Covid-19. Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Torre del Greco (Napoli). A darn ...

Red carpet per l'infermiera simbolo della lotta al COVID

E' stata premiata a Venezia come "personaggio dell’anno" Alessia Bonari, l'infermiera che aveva postato il 9 marzo scorso sul proprio profilo Instagram una foto del proprio viso profondamente segnato ...

