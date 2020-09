Coronavirus, la movida torna in città: a Milano e Roma strade affollate di giovani (Di domenica 6 settembre 2020) Finite le ferie, piazze e locali presi d’assalto di sera e nei week end soprattutto dai ragazzi: dai Navigli a Trastevere in molti sono senza mascherina. Gli assembramenti preoccupano a pochi giorni dall’inizio delle scuole Leggi su corriere

Italia_Notizie : Coronavirus, la movida torna in città: a Milano e Roma strade affollate di giovani - INGFiore2 : #Coronavirus #Bari, al lavoro senza mascherina: multati parrucchiere e 2 locali della movida nella città vecchia. - TgrRaiPuglia : #Coronavirus. L'aumento dei contagi non sembra preoccupare i giovani della #movida. Assembramenti per strada e comp… - GregSpiryt : RT @TELADOIOLANIUS: La movida napoletana ai tempi del #coronavirus - Il governo può dire quel che vuole ma io non mi chiudo in casa a 25 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus movida Coronavirus Bari, contagi in aumento ma la mala movida resta: "Dove sono i controlli?" Il Quotidiano Italiano - Bari Coronavirus, la movida torna in città: a Milano e Roma strade affollate di giovani

Finite le vacanze al mare, anche la movida torna in città. L’allarme generato dagli assembramenti nei luoghi di vacanza dalla Sardegna a Capri, si sposta quindi per le strade di Milano, Roma e non sol ...

Covid, controlli nella Movida: chiusi due bar nel centro storico di Salerno

In questo fine settimana gli operatori delle Forze dell’ordine hanno intensificato l’attività di controllo delle zone del centro cittadino e della Provincia interessate al fenomeno della “Movida”, pro ...

Finite le vacanze al mare, anche la movida torna in città. L’allarme generato dagli assembramenti nei luoghi di vacanza dalla Sardegna a Capri, si sposta quindi per le strade di Milano, Roma e non sol ...In questo fine settimana gli operatori delle Forze dell’ordine hanno intensificato l’attività di controllo delle zone del centro cittadino e della Provincia interessate al fenomeno della “Movida”, pro ...