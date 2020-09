Coronavirus Italia: dati in aumento. Speranza: “Sono preoccupato” (Di domenica 6 settembre 2020) È arrivato il nuovo bollettino del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Anche nei dati aggiornati al 6 settembre si registra un nuovo aumento, questa volta nei ricoverati in terapia intensiva, calano invece i decessi e i nuovi contagi, un dato quest’ultimo che però corrisponde anche ad un minor dato dei tamponi effettuati. Mentre il ministro della Salute Speranza si è detto ancora preoccupato, l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Italiani, nella persona del Presidente Alessandro Vergallo, lancia un appello. Coronavirus: il bollettino del 6 settembre Nella giornata di domenica tornano a salire i pazienti ricovrati in gravi condizioni in terapia intensiva, oggi se ne contano 133, 12 ... Leggi su thesocialpost

