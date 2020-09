Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 settembre: morti, contagi, guariti (Di domenica 6 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 6 settembre 2020. È di 32.078 (+884) persone attualmente positive, 35.542 (+8) morti e 210.015 (+405) guariti, per un totale di 277.634 (+1.297) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 32.078 attualmente positivi, 1.683 (+63) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 133 (+12) necessitano di terapia intensiva, mentre 30.262 (+809) si trovano in ... Leggi su tpi

